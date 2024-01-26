Стало известно, сколько валюты ввезли в Украину в прошлом году

НБУ говорит, что в прошедшем 2023-м году банки ввезли в Украину 9 миллиардов 463 миллионов долларов, в том числе 7 миллиардов 842 миллионов долларов и евро в эквиваленте на 1 миллиард 531 миллион долларов. Официальные данные.

Финансовый регулятор говорит, что в прошлом декабре в нашу страну ввезли 1 миллиард 330 миллионов долларов – это максимальный объем с февраля 2014-го года (3 миллиарда 208 миллионов долларов).

Кроме этого отмечается, что в минувшем году из Украины вывезли валюты на 774 миллиона долларов.

Ранее мы писали, что международные резервы Украины сократятся в этом году.