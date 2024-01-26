В Парламенте намечается большой кризис, — Арахамия

В Верховной Раде близится большой кризис. По меньшей мере, 17 народных депутатов из фракции Слуга народа хотят сложить мандат. Об этом сказал глава фракции Слуга народа Давида Арахамии, сообщает LB.ua в пятницу, 26 января.

«С парламентом вообще большой кризис приближается, потому что у меня только во фракции 17 есть заявлений на сложение мандата. То есть у нас уже 401 человек в парламенте, еще одного мы точно отпустим по медицинским обстоятельствам — будет 400 человек», — заявил Арахамия.

Он напомнил, что для принятия решения в парламенте необходимо собрать минимально 226 голосов. По словам нардепа, с 400 парламентариями уже сложно собрать необходимое количество голосов.

Арахамия добавил, что в Раде решили не голосовать за сложение мандатов, чтобы обеспечить легитимность парламента.

«В других фракциях и партиях я тоже знаю, что есть люди, которые хотят уйти. Мы решили для себя, что не будем давать голоса за сложение мандатов, только если медицинская действительно ситуация, а так больше никаких нет условий, по которым мы будем голосовать за сложение мандатов. Для того чтобы сохранить парламент легитимным», — объяснил он.

Напомним, депутатов и чиновников хотят отправить на военные учения.