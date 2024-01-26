Международные резервы Украины сократятся в этом году

В НБУ рассказали, какими будут международные резервы Украины в конце 2024-го года. Прогноз был скорректирован и ухудшен – с 44,7 до 40,4 миллиардов долларов.

Говорится, что к концу 2025-го года международные резервы нашей страны составят 42,1 миллиарда долларов – ранее ожидались 45 миллиардов долларов.

Финансовый регулятор отмечает, что в 2026-м году международные резервы Украины снизятся до 36,6 миллиардов долларов.

Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук сообщил, что было учтено уменьшение финансовой помощи нашей стране в конце прошлого года.

Информируется: «Также мы несколько пересмотрели отдельные предположения относительно развития ситуации в последующие годы. В то же время уровень резервов на прогнозном горизонте остается достаточно высоким, комфортным для нас и таким, который позволяет нам обеспечивать курсовую устойчивость».

Ранее мы писали, что прогноз инфляции в Украине на этот год был улучшен.