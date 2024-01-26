Украина получила от Франции еще две установки MLRS M270

26.01.24 13:48

Стало известно, сколько валюты ввезли в Украину в прошлом году

26.01.24 13:46

В ЕС готовы лишить Орбана права голоса за блокирование 50 млрд евро Украине, — Politico

26.01.24 13:40

Гражданская война (2024): фильм еще не вышел, а Техас уже взбунтовался

26.01.24 13:31

В ООН спрогнозировали снижение помощи украинским беженцам

26.01.24 13:22

Стало известно, сколько детей родилось в Украине в 2023-м году

26.01.24 13:17

В Парламенте намечается большой кризис, — Арахамия

26.01.24 12:59

Международные резервы Украины сократятся в этом году

26.01.24 12:38

В Госдепе озвучили стратегию победы Украины в войне с Россией

26.01.24 12:19

Депутатов и чиновников хотят отправить на военные учения