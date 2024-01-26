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Новости > Украина получила от Франции еще две установки MLRS M270

Украина получила от Франции еще две установки MLRS M270

Агата Кловская
26.01.24 11:43
143
Украина получила от Франции еще две установки MLRS M270

Франция передала Украине дополнительное количество реактивных систем залпового огня LRU. Об этом сообщает сайт Министерства обороны Франции.

В рамках коалиции «артиллерия для Украины», Франция передала Украине две дополнительные реактивные системы залпового огня LRU, что увеличило общее количество французских систем до шести.

LRU или lance-roquettes unitaire — это французский вариант американской M270 MLRS. Они оснащены:

— модернизированной системой управления огнем EFCS;

— новой навигационной системой (с использованием GPS);

— новой системой связи.

Напомним, Франция передаст Украине еще 40 дальнобойных ракет.

Тэги: Украина, Франция, РСЗО, MLRS M270

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