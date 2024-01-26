Украина получила от Франции еще две установки MLRS M270

Франция передала Украине дополнительное количество реактивных систем залпового огня LRU. Об этом сообщает сайт Министерства обороны Франции.
В рамках коалиции «артиллерия для Украины», Франция передала Украине две дополнительные реактивные системы залпового огня LRU, что увеличило общее количество французских систем до шести.
LRU или lance-roquettes unitaire — это французский вариант американской M270 MLRS. Они оснащены:
— модернизированной системой управления огнем EFCS;
— новой навигационной системой (с использованием GPS);
— новой системой связи.
Напомним, Франция передаст Украине еще 40 дальнобойных ракет.