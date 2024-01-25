Андрей Шевченко избран новым президентом Украинской ассоциации футбола

Сегодня, 25 января, в киевском Доме футбола проходит внеочередной XXVI Конгресс Украинской ассоциации футбола. В работе Конгресса принимают участие 94 делегата.

Единогласно новым президентом Украинской ассоциации футбола избран 47-летний Андрей Шевченко — бывший главный тренер национальной сборной Украины и бывший капитан команды.

Из 94 делегатов за кандидатуру Шевченко свои голоса отдали 93 человека. Один от голосования воздержался.

Напомним, Андрей Шевченко стал внештатным советником Зеленского.