Орбан призвал парламент Венгрии одобрить заявку Швеции в НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после беседы с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом призвал парламент страны ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО. Об этом политик сообщил в соцсети X в среду, 24 января.

«Только что завершил телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Я подтвердил, что правительство Венгрии поддерживает членство Швеции в НАТО. Я также подчеркнул, что мы будем продолжать призывать Национальную ассамблею Венгрии проголосовать за присоединение Швеции и завершить ратификацию при первой же возможности», — написал Орбан.

Напомним, накануне парламент Турции одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО.