Глава Минобороны Британии призвал Запад увеличить помощь ВСУ

Этот год может стать определяющим в том, как дальше сложится судьба Украины, и это в значительной степени зависит от поддержки западных союзников. Об этом сообщил министр обороны Британии Грант Шаппс в его колонке для Politico.

«Путин считает, что Запад можно „вымотать“. Он верит, что у нас не хватит стратегического терпения. А мы должны доказать, что он ошибается. В этот выдающийся „год демократии“ судьба Украины — в руках Запада. И мы не можем их подвести», — подчеркнул Шаппс.

Он отметил, что Россия увеличивает расходы на войну и не беспокоится о том, сколько еще своих военных положит на фронте.

Министр подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы диктатор Владимир Путин победил в этой войне. Ведь это только придаст ему силы, поставив другие восточноевропейские страны «под прицел России».

«Не должно быть никаких колебаний. Никаких колебаний. Никакого ожидания, чтобы посмотреть, в какую сторону дует ветер. Путин верит, что Запад можно изматывать. Он считает, что нам не хватает стратегического терпения. И мы должны доказать, что он ошибается», — добавил Шаппс.

Он также напомнил о поддержке, которую Британия уже предоставила Украине, а также о подписании «исторического соглашения» премьером Риши Сунаком и украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

«Меседж от нас не мог бы быть более четким: Британия взялась за это с расчетом на длительную перспективу. Но в Контактной группе по обороне Украины я посылаю коллегам сигнал, что они тоже должны действовать», — отметил глава британского Минобороны.

Напомним, Украина и Британия подписали соглашение о гарантиях безопасности.