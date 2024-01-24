В Минобороны прокомментировали падение Ил-76. Украинцев предупредили о фейках

Минобороны Украины «выясняет информацию» о падении российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом говорится в комментарии Минобороны изданию Суспільне.

В Минобороны Украины не смогли подтвердить журналистам, что этот самолет поразили именно украинские Силы обороны, поскольку «еще выясняют информацию».

При этом в заявлениях Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и омбудсмена Дмитрия Лубинца говорится, что в Украине еще собирают информацию о том, что якобы на борту упавшего в Белгородской области РФ российского Ил-76 были украинские пленные. До официальных заявлений не следует распространять фейки.

«Координационный штаб и другие профильные структуры собирают и анализируют всю необходимую информацию. До обнародования официальных заявлений или комментариев уполномоченными лицами или органами призываем СМИ и граждан воздержаться от распространения непроверенной информации», — говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркивают, что враг активно осуществляет информационные спецоперации, направленные против Украины, имеющих целью дестабилизацию украинского общества.

«Просим ответственно относиться к распространению чувствительной информации и пользоваться только официальными источниками», — добавили в штабе.

Как отметил Дмитрий Лубинец, недавно появилась информация о падении российского самолета Ил-76, как отмечают на вражеских ресурсах, на борту которого якобы находились украинские военнопленные.

«Пока я, как Уполномоченный ВРУ по правам человека, выясняю все детали события и анализирую полученную информацию. Призываю представителей СМИ и граждан Украины не делать преждевременных выводов и доверять только официальным источникам. А также прошу не распространять недостоверную информацию», — отметил он.

Лубинец напомнил о коварстве врага и ужасающих методах, которые РФ может использовать, чтобы дестабилизировать украинское общество.

«Не ведитесь на провокации. Более подробная информация будет предоставлена впоследствии», — пообещал он.

Напомним, В Белгородской области разбился Ил-76.