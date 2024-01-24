Кардиолог назвала основные причины резкого снижения артериального давления

Российский кардиолог Ольга Бокерия объяснила, почему резко снижается артериальное давление. Были названы основные причины.

Так, по ее словам, это может произойти из-за приема пищи, при смене положения тела, а также после долгого стояния.

Поясняется, что резкое снижение давления из-за смены положения тела называется ортостатической гипотензией. Уточняется, что обычно оно наблюдается у пожилых или молодых людей, которые не адаптированы к физическим нагрузкам и мало двигаются.

При этом, говорит медик, после еды давление падает чаще всего у пациентов с высоким исходным давлением или заболеваниями вегетативной нервной системы.

Сказано, что употребление небольших порций пищи с низким содержанием углеводов, большое количество воды и отказ от алкоголя обычно решают данную проблему.

Кроме этого, поведала специалист, еще одной причиной резкого снижения давления является долгое стояние на ногах. Данный тип гипотензии называется нейрогенной, который обычно встречается у детей и молодежи. В отдельных случаях проблема снижения давления появляется из-за нарушения связи между мозгом и сердцем.

Также эксперт поведала, как снизить уровень гормона стресса в крови: прикосновения благотворно влияют на организм и способствуют снижению уровня кортизола в крови, стимулируя выброс окситоцина.

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