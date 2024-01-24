Американцы говорят, что необъяснимая потеря веса может указывать на онкологию

Ученые из Гарвардского университета в США сообщили кое-что важное. Появились данные их отчета.

В нем говорится, что необъяснимая потеря веса в среднем возрасте может быть связана с онкологическими заболеваниями нескольких типов.

Подчеркивается, что потеря веса является известным симптомом рака.

Так, по словам американцев, снижение массы тела может происходить как в результате снижения аппетита, так и вследствие кахексии, то есть нарушения обмена веществ, возникающего у пациентов в результате онкологического заболевания, которое приводит к истощению организма.

Теперь же научный коллектив из Гарвардской медицинской школы исследовал данные реестра медсестер и медработников, чтобы узнать, существует ли корреляция между потерей веса и последующим развитием каких-либо типов онкологических заболеваний.

В проведенном экспертами исследовании приняли участие 157 474 человека в возрасте 40 лет и старше.

Ученые зафиксировали данные о состоянии здоровья участников, а также их рост и вес. Средний срок наблюдения за ними составил 28 лет. За это время было выявлено 15 809 случаев рака.

Указывается, что среди участников, у которых в течение года после оценки массы тела было диагностировано заболевание, 15% потеряли более 5% от веса тела, а еще 5% стали легче на 10%.

Исследователи сообщают, что наиболее часто выявляемыми среди участников с недавней потерей массы тела стали опухоли верхних отделов желудочно-кишечного тракта, печени, желчевыводящих путей и поджелудочной железы.

Было подсчитано, что у медицинских работников в возрасте 40 лет и старше, которые потеряли более одного процента своей массы тела, вероятность заболеваемости раком через год была на 57% выше по сравнению с теми, кто сохранил тот же вес.

Оказалось также, что многие другие типы рака, включая рак молочной железы, мочевыводящих путей, головного мозга и меланому, не были связаны с потерей веса.

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