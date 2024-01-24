Премьер Италии хочет посетить Киев – названы предположительные сроки визита

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони желает посетить Киев. Об этом, ссылаясь на свои дипломатические источники, пишет издание la Stampa.

Уточняется, что визит уже готовится и может состояться в конце февраля.

Сообщается, что детали этой поездки остаются засекреченными.

Ожидается, что визит пройдет в рамках принятого Италией в этом году председательства в G7.

В публикации сказано: «Из соображений безопасности информация о поездке невелика и туманна. Поступает некое волнение вокруг премьер-министра, которая формально полетит на Украину в рамках поездок итальянского председательства в G7».

Также говорится, что «защита Киева немного пропала из итальянских политических дебатов, а внимание общества переключилось на конфликт на Ближнем Востоке».

Ранее Шольц и Мелони призвали Путина вывести войска из Украины.