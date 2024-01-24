Врачи из Ровно провели уникальную операцию

Врачи из Ровенской областной больницы впервые провели уникальную нейрохирургическую операцию Джанетта, то есть декомпрессию тройничного нерва. Об этом поведал председатель местного областного совета Андрей Карауш.

Чиновник отметил: «Боль, похожая на электрический разряд, женщина чувствовала на лице даже от незначительного дуновения ветра. Хорошие новости: ей помогли в нашей областной клинической больнице имени Юрия Семенюка, впервые выполнив операцию Джанетта».

Сперва, по его словам, медики применили консервативное лечение, однако оно не дало результата, после чего боль, наоборот, становилась сильнее.

После этого было решено оперировать пациентку.

Тогда заведующий нейрохирургическим отделением Сергей Кузнецов выявил, что у пациентки нейроваскулярный конфликт – тройничный нерв сжимается с сосудом и вызывает сильную боль.

Информируется, что во время такой операции из-за небольшого разреза за ухом отделяют ствол нерва и сдавливающие его сосуды мозга, после чего на нерв укладывают тефлоновую прокладку, устраняющую нейроваскулярный конфликт.

Резюмируется, что данная методика имеет наименьший процент восстановления боли в долгосрочной перспективе, а результат ощутимый сразу.

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