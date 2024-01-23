Названо число украинских военных, подготовленных западными союзниками

Представителя командования армии США в Европе и Африке полковник Мартин О'Доннелл озвучил число украинских военных, которых подготовили западные страны. Его слова цитирует АР.

Сообщается, что около тридцати государств-союзников нашей страны обучили 118 тысяч украинских военных.

Больше всего – США (18 тысяч) и Германия (16,3 тысячи).

Уточняется, что еще около 1,5 тысяч бойцов в настоящее время проходят подготовку.

Ранее мы писали, что генсек НАТО уверяет, что Россия не представляет непосредственной угрозы для Альянса.