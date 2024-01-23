В Украине раскопали кладбище XI века

Археологи во время раскопок в Украине обнаружили древнее кладбище с останками людей. Об этом пишет Arkeonews.

Необычная находка была обнаружена в Киевской области. Останки мужчин хранились вместе с топорами, наконечниками копий и мечами. На территории захоронения были обнаружены останки женщин с бронзовыми шейными кольцами.

Возраст древнего кладбища оценивается в более чем десять веков. По всей вероятности, оно возникло еще в XI веке.

«Остатки погребальных подношений были обнаружены в могилах и в деревянных ведрах в ногах некоторых умерших. Некоторые люди были похоронены с чрезвычайно ценными предметами, в том числе сланцевыми веретенами, ювелирными изделиями, такими как бронзовые шейные кольца и браслеты, брошки, пенанулярные брошки, ожерелья из раковин каури, а также вместе с оружием, таким как боевые топоры, ножи и наконечники копий. Ориентация и похоронная обстановка сильно напоминали обычаи племен Западной Балтики», — говорится в материале.

На территории кладбища был обнаружен каменный алтарь, который могли использовать для христианских либо языческих ритуалов.

Напомним, археологи нашли на Черниговщине уникальное семиярусное древнее кладбище.