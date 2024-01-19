Украина хочет организовать разговор между Зеленским и Си

Украина стремится организовать телефонный разговор между президентом Владимиром Зеленским и лидером Китая Си Цзиньпином. Об этом сказал глава МИД Дмитрий Кулеба в комментарии для Bloomberg в четверг, 18 января.

В частности, министр, участвовавший во Всемирном экономическом форуме в Давосе, рассказал, что украинское правительство настаивает на установлении прямого канала связи между Си и Зеленским.

«Есть вещи, о которых они могут поговорить... Формула мира Зеленского — это способ восстановить продолжительный справедливый мир в Украине», — заявил Кулеба.

Напомним, Зеленский пригласил Си Цзиньпина в Киев, но тот отказался.