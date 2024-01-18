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Новости > Вражеские ДРГ не оставляют попыток прорвать северную границу Украины

Вражеские ДРГ не оставляют попыток прорвать северную границу Украины

Александр Панько
18.01.24 15:57
130
Вражеские ДРГ не оставляют попыток прорвать северную границу Украины

Российские войска не оставляют попыток прорвать границу Украины на севере, причем несколько уже были предприняты в этом году. В связи с этим военные рассказали, есть ли угроза для Киева.

На этот вопрос ответил командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев во время посещения мероприятий боевой подготовки в Черниговской области, сообщает Командование Объединенных Сил ВСУ.

«С начала 2024 года российские диверсионно-разведывательные группы пытались зайти пять раз на границы Черниговской и Сумской областей», — рассказал он.

По словам Наева, в последнее время рост уровня угрозы на Киевском направлении военное командование не наблюдает.

«Что будет дальше — будем наблюдать за врагом, своевременно делать выводы, докладывать высшему командованию и усиливать себя дополнительными силами в случае, если такое начнет происходить», — сообщил командующий.

Он добавил, что по состоянию на сегодняшний день ситуация на северной границе стабильная.

«Накопление сил врага не замечается. Военное командование и военнослужащие круглосуточно работают над улучшением своих навыков, чтобы остановить враждебные намерения», — подчеркнул генерал.

По словам Наева, сейчас в Северной операционной зоне идет подготовка противодиверсионных и противодесантных резервов. Военнослужащие учатся противодействовать условному врагу с привлечением беспилотной авиации, выставляли взрывные инженерные заграждения, создавать наблюдательные посты и выдвигать противодиверсионный резерв.

«Все это необходимо для постоянной поддержки боевой готовности и обученности личного состава», — подчеркнул он.

Напомним, жителей приграничных регионов на севере Украины призвали эвакуироваться.

Тэги: Киев, Украина, граница, ДРГ

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