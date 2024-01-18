Румынские фермеры усилили блокаду на украинской границе

Румынские фермеры заблокировали третий пункт пропуска на границе с Украиной — Халмеу-Дьяково. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины в четверг, 18 января.

«Румынская сторона проинформировала, что перед международным пунктом пропуска Халмеу-Дьяково фермеры перекрыли движение грузовых транспортных средств. Блокировка осуществляется большой сельскохозяйственной техникой», — говорится в сообщении.

Движение на выезд из Украины грузовиков временно приостановлено, чтобы не допустить блокировки проезда легковых автомобилей. Сроки блокировки пока неизвестны.

Как отмечает ведомство, выезда из Украины ожидают около 10 грузовиков, а в єЧерзі — 607 транспортных средств. За прошедшие сутки из Украины выехало 138 транспортных средств, въехало — 105.

Напомним, польские перевозчики разблокировали три пункта пропуска на границе с Украиной.