Проезд в киевском метро может подорожать до 30 гривен

Проезд в киевском метро может существенно подорожать. Начальник КП «Киевский метрополитен» Виктор Брагинский заявил, что цена поездки, которая с 2018-го года составляет восемь гривен, не обоснована.

Его слова цитирует LB.ua.

Чиновник говорит, что сейчас обоснованный тариф составляет более 30 гривен.

Он отметил: «Мы не повышаем тариф, но ежегодно представляем данные в Департамент экономики по себестоимости перевозки пассажиров и экономически обоснованному тарифу».

Сообщается, что если расходы на электроэнергию шесть лет назад составляли 466 миллионов гривен в год, то сегодня предприятие заплатит 1,6 миллиарда гривен.

Ранее стало известно, закроют ли новые станции метро в Киеве в ближайшее время.