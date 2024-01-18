У Трампа заподозрили сифилис

У экс-президента США Дональда Трампа могут быть проблемы со здоровьем. Об этом пишет издание Bild.

На одной из встреч с избирателями у политика заметили странные пятна на руке.

В публикации сказано: «Накануне во время приветствия сторонников Дональд Трамп помахал им рукой. На ладони экс-президента США оказались видны красные пятна».

При этом, как указывается, бывший советник президента Билла Клинтона Джеймс Карвилл заявил, что эти пятна «выглядят как сифилис».

В то же время, не исключено, что политик мог просто обжечь руку.

Издания также намекает на другие проблемы со здоровьем у Дональда Трампа: «Когда он нес «коробки с пиццей пожарным в штате Айова, то заметно волочил правую ногу».

Отмечается: «В другой раз в штате Айова после мероприятий предвыборной кампании он выглядел крайне утомленным и шел неуверенно».

Наконец, указывается на возросшее число ошибок в речи Дональда Трампа и ощутимую потерю веса.

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