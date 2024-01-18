Турок хотел увеличить себе пенис, но его ему укоротили

Мужчина из Турции оказался в неприятной ситуации, желая увеличить свой пенис. Об этом пишет издание Haber Vitrini.

Во время операции ему укоротили половой орган.

Теперь бедолага подал в суд на врача.

Выяснилось, что истцом является Ильтер Тюркмен.

Турок требует 16 500 долларов от доктора Халука Сойлемеза, который должен был увеличить ему пенис.

По словам потерпевшего, после пикантной процедуры размер его пениса уменьшился на один сантиметр.

Его адвокат говорит, что после операции турок испытывал мучительные боли и не мог нормально ходить, а его половой орган остался навсегда покрыт шрамами.

В свою очередь, медик признает, что из-за анатомических особенностей пациента увеличить половой орган не удалось, но подчеркнул, что не сделал ничего плохого.

Хирург уверяет: «В проведенной мной процедуре нет никакой ошибки. Я не давал никаких гарантий».

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