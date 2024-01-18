Известный офтальмолог объяснил, почему слезятся глаза на морозе

Известный американский офтальмолог Майкл Бруско из клиники Brusco Vision объяснил, почему слезятся глаза на морозе. По его словам, главной причиной этого является обезвоживание их слизистых оболочек.

Отмечается, что синдром сухого глаза при воздействии холодного воздуха проявляется у многих людей.

Так, как было сказано, при выходе на улицу зимой холодный воздух обезвоживает слизистые оболочки глаз.

Сообщается, что активность слезного аппарата, направленная на увлажнение, также снижается.

Медик сказал, что в небольшом количестве слезная жидкость служит защитной оболочкой внешнего слоя глаза – роговицы.

При этом слезная жидкость препятствует попаданию на поверхность органов зрения грязи и пыль.

Информируется, что испарение увлажняющей слезной пленки, вызванное сухим, холодным воздухом, запускает компенсационный механизм – слезовыделительный рефлекс.

Врач уточнил, что сигналы, посылаемые мозгу нервами в задней части глаза, запускают выработку дополнительной жидкости, из-за чего возникает интенсивное слезотечение.

Еще одной причиной слезоточивости глаз на холоде может быть использование декоративной косметики, кремов и других увлажняющих средств для кожи вокруг глаз, которые могут закупоривать мейбомиевые сальные железы на краях век и провоцировать раздражение.

Врач добавил, что у людей, которые весь день работают за компьютером, слезная пленка на поверхности глаз становится тоньше, что делает глаза более чувствительными к воздействию сухого, холодного воздуха.

Ранее стало известно о смертельной опасности храпа.