Оккупанты завезли в Мариуполь 50 тысяч мигрантов из Центральной Азии

Россия свезла в Мариуполь не менее 50 тысяч гастарбайтеров из депрессивных регионов Российской Федерации и стран Центральной Азии. Об этом сообщает представитель Центра национального сопротивления ССО на пресс-конференции 17 января.

«По нашим данным, во временно оккупированном Мариуполе уже находится около 50 тысяч россиян и представителей Центральной Азии», — говорится в сообщении.

В настоящее время во временно оккупированном городе проживает по крайней мере вдвое меньше людей, чем до полномасштабного вторжения. Оккупационные «власти» хотят привлечь работников из депрессивных регионов России и стран Центральной Азии для ускорения темпов ассимиляции украинского населения.

Представитель ЦНС добавил, что для захвата новых сфер влияния также активно свозятся криминальные элементы как из России, так и из стран Центральной Азии, и на ВОТ уже фиксируют образование этнических криминальных группировок из числа мигрантов.

Кроме того, в Мариуполе и во временно оккупированной Херсонской области замечены работники из Беларуси.

Напомним, Мариуполь массово заселяют россиянами, которые даже не владеют своим язиком.