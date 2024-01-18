Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Египет посетило рекордное число туристов

Египет посетило рекордное число туристов

Агата Кловская
18.01.24 11:12
44
Египет посетило рекордное число туристов

Министр туризма и древностей Египта Ахмед Иса на заседании правительства сообщил, что в минувшем 2023-м году его страну посетило рекордное число туристов. Это 14 миллионов 906 тысяч человек.

Прошлый рекорд был установлен в 2010-м году, когда Египет посетили 14,7 миллиона туристов.

Уточняется, что большой приток отдыхающих наблюдался в четвертом квартале прошлого года.

Стоит добавить, что Египет желает достичь отметки в 30 миллионов туристов в 2028-м году.

Ранее стало известно, в какие страны чаще всего едут туристы.

Тэги: турист, мир, туризм, Египет

Комментарии

Статьи

18.01.24 09:15

Хуситы VS США, ЕС и Великобритания: кто кого? <обновляется онлайн>

Автор: Александр Панько

Дайджест

Как питаться бюджетно и правильно: советы
17.01.24 18:43

Как питаться бюджетно и правильно: советы

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Третья мировая война начнется в конце 2024 года
Третья мировая война начнется в конце 2024 года
Список Эпштейна: услугами педофила-сводника пользовались премьеры, президенты, звезды Голливуда, принц Эндрю и Стивен Хокинг
Список Эпштейна: услугами педофила-сводника пользовались премьеры, президенты, звезды Голливуда, принц Эндрю и Стивен Хокинг
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
18.01.24 11:06

Ученые нашли древнейшую черную дыру

18.01.24 10:52

На территории шикарного турецкого отеля обнаружили кое-что жуткое

18.01.24 10:46

У короля Карла III возникла пикантная проблема со здоровьем

18.01.24 10:38

Байден сделал важное заявление по поводу помощи Украине

18.01.24 10:31

Совет Украина-НАТО впервые собрался на уровне главнокомандующих

18.01.24 10:12

Убили нервные клетки... Полиция нагрянула с обысками к экс-капитану «Динамо», выбив ему дверь

18.01.24 10:07

Жертвами войны в Украине стали как минимум 520 детей

18.01.24 09:57

Война в Украине: ситуация на фронтах на 18 января

18.01.24 09:45

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 373 600 солдат

18.01.24 09:45

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 373 600 солдат

17.01.24 13:29

Макрон собрался в Украину, чтобы подписать соглашение о гарантиях безопасности

17.01.24 11:21

Жителей приграничных регионов на севере Украины призвали эвакуироваться

17.01.24 10:19

Путин признал, что пытается завоевать Украину

17.01.24 09:39

Польские перевозчики разблокировали три пункта пропуска на границе с Украиной

17.01.24 09:29

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 372 820 солдат

16.01.24 16:25

Депутаты приняли законопроект по Е-реестру военнообязанных

16.01.24 15:56

Трамп пообещал «очень быстро» завершить войну в Украине

16.01.24 15:25

Стало известно, когда Кабмин повторно внесет в Раду законопроект о мобилизации

16.01.24 14:44

Польские перевозчики согласились разблокировать границу с Украиной

11.01.24 19:40

Экс-замгенпрокурора Ольга Колинько была задушена?

12.01.24 17:35

У людей с отрицательным резус-фактором - инопланетная ДНК?

11.01.24 13:44

Завтра в Украине снова ударит мороз

12.01.24 14:50

В Днепре задержали банду, держащую в рабстве полсотни человек

11.01.24 13:32

Законопроект о мобилизации вернут на доработку в Кабмин, — Арахамия

12.01.24 16:26

На выходных в Украине снова ударят морозы

11.01.24 15:55

На Львовщине введен карантин из-за бешеной собаки

12.01.24 16:46

Украина и Британия подписали соглашение о гарантиях безопасности

12.01.24 15:52

Украине передали дальнобойное оружие, о котором «пока нельзя говорить»

11.01.24 11:31

В Минэнерго сообщили о ситуации с отключениями

Фото и Видео
Убили нервные клетки... Полиция нагрянула с обысками к экс-капитану «Динамо», выбив ему дверь
Убили нервные клетки... Полиция нагрянула с обысками к экс-капитану «Динамо», выбив ему дверь
Убили нервные клетки... Полиция нагрянула с обысками к экс-капитану «Динамо», выбив ему дверь
Убили нервные клетки... Полиция нагрянула с обысками к экс-капитану «Динамо», выбив ему дверь
Джентльмены (2024): трейлер и дата выхода сериала по мотивам культового фильма
Джентльмены (2024): трейлер и дата выхода сериала по мотивам культового фильма
Журналисты украинского проекта Bihus.Info употребляли наркотики?
Журналисты украинского проекта Bihus.Info употребляли наркотики?
Первая аниме-школа открылась в Японии
Первая аниме-школа открылась в Японии
Момент взрыва на заводе в Ростовской области попал на видео
Момент взрыва на заводе в Ростовской области попал на видео
Появилось видео, как Рамасвами едва не поцеловал Трампа
Появилось видео, как Рамасвами едва не поцеловал Трампа
В Ростовской области после взрыва ярко загорелся полиэфирный завод
В Ростовской области после взрыва ярко загорелся полиэфирный завод
Жителей приграничных регионов на севере Украины призвали эвакуироваться
Жителей приграничных регионов на севере Украины призвали эвакуироваться
Путин признал, что пытается завоевать Украину
Путин признал, что пытается завоевать Украину
Украинские врачи провели уникальную операцию крошечному ребенку
Украинские врачи провели уникальную операцию крошечному ребенку
fraza.com
Новости блогосферы
14.01.24 21:58

Третья мировая война начнется в конце 2024 года
11.01.24 18:31

Кто виноват и что делать?
25.12.23 11:16

Гривна пошла вниз
24.12.23 18:17

Запахло очень большими деньгами

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.