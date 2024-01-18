Египет посетило рекордное число туристов

Министр туризма и древностей Египта Ахмед Иса на заседании правительства сообщил, что в минувшем 2023-м году его страну посетило рекордное число туристов. Это 14 миллионов 906 тысяч человек.
Прошлый рекорд был установлен в 2010-м году, когда Египет посетили 14,7 миллиона туристов.
Уточняется, что большой приток отдыхающих наблюдался в четвертом квартале прошлого года.
Стоит добавить, что Египет желает достичь отметки в 30 миллионов туристов в 2028-м году.
Ранее стало известно, в какие страны чаще всего едут туристы.