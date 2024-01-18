Ученые нашли древнейшую черную дыру

Исследователи из Кембриджского университета в Великобритании сообщили о своем громком открытии. Ученые сумели найти в космосе древнейшую из когда-либо наблюдаемых черных дыр.

В официальном отчете сказано, что эта черная дыра датируется временем зарождения Вселенной.

Известно, что международная команда ученых с помощью американского телескопа «Джеймс Уэбб» зафиксировала черную дыру, которая возникла более 13 миллиардов лет назад.

По словам ученых, ее массивность ставит под вопрос ранее существовавшие предположения о формировании и росте черных дыр.

Поясняется: «Если бы она росла ожидаемым образом, недавно обнаруженной черной дыре потребовалось бы около миллиарда лет, чтобы достичь наблюдаемого размера. Однако Вселенной еще не исполнилось миллиарда лет, когда была выявлена эта черная дыра».

Ученые считают, что черные дыры могут рождаться большими или они поглощают материю быстрее, чем предполагалось ранее.

Найденная черная дыра очень энергично поглощает материю из галактики, в которой она находится, и тем самым, скорее всего, наносит вред ее развитию.

Резюмируется, что эта черная дыра на около 40 миллионов лет старше предыдущей рекордсменки, об обнаружении которой объявляли в ноябре прошлого года.

Ранее загадочный космический луч озадачил ученых.