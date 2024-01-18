У короля Карла III возникла пикантная проблема со здоровьем

У 75-летнего короля Великобритании Карла III возникла пикантная проблема со здоровьем. Об этом, ссылаясь на Букингемский дворец, сообщает издание Hello.

Информируется, что на следующей неделе он будет госпитализирован в больницу из-за увеличения предстательной желе, а его публичные выступления временно отложат.

Подчеркивается, что сейчас состояние британского короля доброкачественно, ему предстоит пройти корректирующие процедуры.

Уточняется, что Карл III пожелал поделиться подробностями своего диагноза, чтобы поощрить других мужчин, которые могут испытывать подобные симптомы, пройти обследование в соответствии с рекомендациями общественного здравоохранения.

В то же время, как отмечает Национальная служба здравоохранения Великобритании, доброкачественное увеличение предстательной железы часто встречается у мужчин старше 50 лет и, как правило, это не является серьезным заболеванием.

На сегодня у короля был запланирован ряд встреч и мероприятий в Дамфрис-хаусе в Восточном Эйршире, которые сейчас откладываются по совету медиков.

Добавим, что в последний раз он появлялся на публике 14 января, когда он вместе с королевой Камиллой присутствовал на церковной службе в Крете Кирк недалеко от имения Балморал.

Ранее мы писали, что король Карл III удивил своим внешним видом.