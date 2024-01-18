Президент США Джо Байден сделал важное заявление по поводу помощи Украине во время войны. Его слова цитирует Белый дом.

Так, американский лидер предупредил лидеров конгресса, что задержки с выделением средств для нашей страны «угрожают безопасности США, НАТО и свободного мира».

Накануне политик пригласил к себе руководителей республиканских и демократических фракций, глав профильных комитетов палаты представителей и сената в попытке подтолкнуть их к утверждению запроса на очередные 61 миллиард долларов для Украины.

Сообщается, что на этой встрече Джо Байден акцентировал важность того, чтобы конгресс обеспечил нашу страну необходимыми ресурсами, включая средства ПВО и артиллерию, для защиты от России.

Кроме этого он обсудил стратегические последствия бездействия для Украины, США и мира.

Информируется: «Джо Байден четко дал понять: продолжающееся бездействие конгресса несет угрозу национальной безопасности США, альянса НАТО и остального свободного мира. Он призвал конгресс оперативно выделить дополнительное финансирование в поддержку Украины и послать сильный сигнал о решительном настрое США».

Известно, что утверждение президентского запроса республиканская оппозиция в конгрессе увязывает с проведением масштабной миграционной реформы и обсуждает ее параметры с демократами и представителями администрации.

Глава американского государства согласился с необходимостью экстренных мер для улучшения ситуации на южной границе страны и сказал, что обнадежен прогрессом, который достигнут на межпартийных переговорах.

Ранее мы писали, что Украине передали дальнобойное оружие, о котором «пока нельзя говорить».