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Новости > Байден сделал важное заявление по поводу помощи Украине

Байден сделал важное заявление по поводу помощи Украине

Агата Кловская
18.01.24 10:38
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Байден сделал важное заявление по поводу помощи Украине

Президент США Джо Байден сделал важное заявление по поводу помощи Украине во время войны. Его слова цитирует Белый дом.

Так, американский лидер предупредил лидеров конгресса, что задержки с выделением средств для нашей страны «угрожают безопасности США, НАТО и свободного мира».

Накануне политик пригласил к себе руководителей республиканских и демократических фракций, глав профильных комитетов палаты представителей и сената в попытке подтолкнуть их к утверждению запроса на очередные 61 миллиард долларов для Украины.

Сообщается, что на этой встрече Джо Байден акцентировал важность того, чтобы конгресс обеспечил нашу страну необходимыми ресурсами, включая средства ПВО и артиллерию, для защиты от России.

Кроме этого он обсудил стратегические последствия бездействия для Украины, США и мира.

Информируется: «Джо Байден четко дал понять: продолжающееся бездействие конгресса несет угрозу национальной безопасности США, альянса НАТО и остального свободного мира. Он призвал конгресс оперативно выделить дополнительное финансирование в поддержку Украины и послать сильный сигнал о решительном настрое США».

Известно, что утверждение президентского запроса республиканская оппозиция в конгрессе увязывает с проведением масштабной миграционной реформы и обсуждает ее параметры с демократами и представителями администрации.

Глава американского государства согласился с необходимостью экстренных мер для улучшения ситуации на южной границе страны и сказал, что обнадежен прогрессом, который достигнут на межпартийных переговорах.

Ранее мы писали, что Украине передали дальнобойное оружие, о котором «пока нельзя говорить».

Тэги: США, Украина, Россия, мир, политика, война, Джо Байден

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