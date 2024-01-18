Совет Украина-НАТО впервые собрался на уровне главнокомандующих

Сегодня состоялось первое заседание Совета Украина-НАТО в военном формате на уровне военных главнокомандующих. Об этом сообщает Facebook Миссии Украины при НАТО.

От имени главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного перед союзниками сегодня выступил военный представитель в НАТО Сергей Салкуцан.

Он проинформировал о текущей ситуации на поле боя, отметил первоочередные потребности Вооруженных сил Украины, призвал к увеличению поставок вооружения, в том числе систем противовоздушной обороны и ракетных комплексов.

Формат Совета Украина-НАТО был создан по решению саммита в Вильнюсе летом 2023 года, как один из шагов на пути вступления нашей страны в Североатлантический альянс.

В ходе заседаний Совета состоятся взаимные консультации, принятие решений, а также этот формат служит механизмом кризисных консультаций между Украиной и НАТО.

Напомним, генсек НАТО назвал путь к миру в Украине.