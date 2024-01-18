Жертвами войны в Украине стали как минимум 520 детей

Боевые действия в Украине не утихают. Жертвами войны, увы, становятся дети.

Актуальные данные на четверг, 18 января, приводит Офис генерального прокурора.

Сообщается, что погибли уже 520 детей.

Еще 1 195 несовершеннолетних получили различные ранения.

Подчеркивается, что данные цифры не являются окончательными, продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Уточняется, что наибольшее количество детей пострадало в Донецкой (504), Харьковской (315), Херсонской (145), Киевской (130), Днепропетровской (111), Николаевской (101), Запорожской (100), Черниговской (72) и Луганской (67) областях.

Накануне, 17 января, в результате обстрела села Малый Бурлук Купянского района Харьковской области ранены мальчик 10 лет и девочка 13 лет.

Ранее стала известна ситуация на фронтах на 18 января.