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Новости > Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 373 600 солдат

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 373 600 солдат

Александр Панько
18.01.24 09:45
119
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 373 600 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на четверг, 18 января.

Сообщается, что погибли уже 373 600 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 6 147 танков, 11 410 боевых бронированных машин, 8 835 артиллерийских систем, 966 РСЗО, 653 средства ПВО, 331 самолет, 324 вертолета, 6 925 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 818 крылатые ракеты, 23 корабля/катера, одна подлодка, 11 794 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 1 380 единиц специальной техники.

Ранее мы писали, что Украине передали дальнобойное оружие, о котором «пока нельзя говорить».

Тэги: общество, Россия, война, Генштаб, ВСУ, новости Украины

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