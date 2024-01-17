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Новости > FrankenSAM: ВСУ впервые применили новую систему ПВО

FrankenSAM: ВСУ впервые применили новую систему ПВО

Александр Панько
17.01.24 19:38
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FrankenSAM: ВСУ впервые применили новую систему ПВО

17 января 2024 ВСУ впервые применили против РФ систему ПВО проекта FrankenSAM в боевых условиях. Об этом заявил глава Минстратегпрома Александр Камышин.

«Мы с 9 км сбили дрон-камикадзе Shahed», — сказал Камышин.

FrankenSAM — это гибридная система ПВО с использованием западных ракет и установок советского образца.

FrankenSAM использует сверхзвуковые ракеты AIM-9M Sidewinder американского производства, разработанные в 1950-х годах и используемые на истребителях F-16 и F-18.

Также представители американского оборонного ведомства и инженеры испытывают сейчас другой мощный вариант FrankenSAM: ракету Patriot и пусковую станцию, работающую с более старыми украинскими радиолокационными системами отечественного производства.

Официальный представитель Пентагона заявил, что испытания такой системы, проведённые в октябре на ракетном полигоне Уайт-Сандс в Нью-Мексико, завершились успешно. Отмечается, что варианты гибридных систем ПВО прошли испытания на военных базах в США и должны были быть доставлены в Украину осенью.

Тэги: FrankenSAM

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