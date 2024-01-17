А-50 сбили благодаря специальной ловушке

Макрон собрался в Украину, чтобы подписать соглашение о гарантиях безопасности
Жителей приграничных регионов на севере Украины призвали эвакуироваться
Путин признал, что пытается завоевать Украину
Польские перевозчики разблокировали три пункта пропуска на границе с Украиной
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 372 820 солдат
Депутаты приняли законопроект по Е-реестру военнообязанных
Трамп пообещал «очень быстро» завершить войну в Украине
Стало известно, когда Кабмин повторно внесет в Раду законопроект о мобилизации
Польские перевозчики согласились разблокировать границу с Украиной
Зеленский в Давосе получит послание от Байдена по стратегии в войне против России, — СМИ