А-50 сбили благодаря специальной ловушке

Российский радиолокационный самолет А-50 сбили благодаря сложной ракетной ловушке. Об этом сообщил военный аналитик Том Купер.

По его теории, сначала украинские бомбардировщики Су-24 нанесли удары по Крыму, выведя из строя несколько радаров и подавив таким образом наземное радиолокационное покрытие россиян.

После этого российские командиры приказали А-50У продвинуться дальше на север, чтобы расширить радиолокационное покрытие большей части Крыма. Вместе с ним был воздушный командный пункт Ил-22М.

А-50 двигался по северной траектории над Бердянском, находясь в пределах досягаемости системы Patriot.

Вероятно, ВСУ использовали комбинацию системы Patriot и С-300, активировав радар С-300 на короткое время, чтобы получить данные о целях незаметно. После этого они провели ракетные атаки, сбив очень ценный А-50 и повредив воздушный командный пункт Ил-22.