Искусственный интеллект научился имитировать почерк человека

Искусственный интеллект ИИ научился имитировать почерк человека. Об этом сообщает Bloomberg.

Исследователи из Университета искусственного интеллекта имени Мохамеда бин Заида (MBZUAI) в Абу-Даби разработали технологию, которая может имитировать почерк человека на основе нескольких абзацев письменного материала.

Она может писать на английском языке и, с определенным успехом, на французском. Разработчики пытаются добавить в этот список арабский язык.

«Потенциал этой разработки огромен — от расшифровки почерка врачей до создания персонализированной рекламы», — рассказал один из разработчиков Рао Мухаммад Анвер.

Напомним, искусственный интеллект сможет предсказывать судьбу человека.