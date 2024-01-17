ЕС начал работать над предложениями по замороженным российским активам

Европейский Союз приступил к техническим работам по реализации предложений по использованию замороженных российских активов в интересах Украины. Об этом сообщил министр финансов Бельгии Винсент ван Петтегем на пресс-конференции в Брюсселе во вторник, 16 января.

«Работа на техническом уровне началась, и мы стремимся добиться быстрого прогресса», — сказал он.

По словам министра, Финансовый совет ЕС сосредоточился на двух ключевых вопросах: макрофинансовой поддержке Украины и замороженных российских активах, которые можно использовать в интересах Украины.

«У нас сегодня был очень конструктивный обмен мнениями по поводу экономических и финансовых последствий российской агрессии против Украины. Был круглый стол, где все четко заявили и выразили поддержку Украине», — сказал глава Минфина Бельгии.

Ван Петтегем отметил, что в ЕС уже завершают работу над так называемым украинским фондом, который поможет продлить финансовую поддержку для Киева.

Напомним, Европарламент рассмотрит лишение Венгрии права голоса уже на этой неделе.