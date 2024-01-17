Стало известно, какие гибридные автомобили популярны у украинцев

В минувшем 2023-м году в Украине вырос спрос на гибридные легковые автомобили. Данные приводит «Укравтопром».

Сообщается, что автопарк нашей страны пополнили более 17,2 тысяч гибридных легковых машин.

Это сразу на 55% больше, чем годом ранее, и лишь на 8% меньше по сравнению с довоенным 2021-м годом.

При этом уточняется, что доля новых автомобилей составляла 63%.

Всего на рынке новых машин «гибриды» охватили почти 18% продаж.

Информируется, что лидером рынка новых гибридных автомобилей стали Toyota RAV-4 (1 822 машины), Nissan Qashqai (1 041) и Mercedes-Benz GLE (790).

Также стало известно, чтов регистрациях импортируемых подержанных автомобилях с гибридными силовыми установками самым популярным является Ford Fusion US (688 машин), Toyota Prius (514) и Chevrolet Volt (468).

Ранее мы писали, что в прошлом году в Украине резко вырос спрос на грузовики и спецавтомобили.