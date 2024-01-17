Денежные переводы из России в Турцию прекращены, — СМИ

В январе прекратился перевод денег из РФ в Турцию, что привело к серьезным сбоям в экспорте турецкой продукции в Россию. Об этом сообщает турецкое издание Ekonomim.

После визита госсекретаря США Энтони Блинкена экспортеры не могли получать платежи из России в турецких лирах и российских рублях, некоторые банки отправляли переводы назад, некоторые банки начали отклонять транзакции, которые они ранее принимали, заявив, что это «запрещенные товары», — сообщает издание со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что экспортеры в автомобильном секторе не могут получить свои переводы с начала года; турецкие производители обуви, работающие с российской компанией, наиболее закупающей в Турции, в этом месяце тоже не получили никаких платежей от своих российских клиентов. Похожая ситуация в химической промышленности, у производителей текстиля, судовладельцев и других.

«Недавние проблемы с переводом денег связаны с расширением последнего списка санкций ЕС, в частности, если даже компания-экспортер в Турции продает товары, не подпадающие под санкции, покупатель может быть включен в санкционный список или на балансе турецких банков или российских банков проходят операции в рублях», — цитирует издание анонимный источник в министерстве торговли Турции.

Напомним, украинцам разрешили денежные переводы за границу, но есть ограничения.