Генсек НАТО назвал путь к миру в Украине

Пока нет никаких признаков того, что президент РФ Владимир Путин планирует мирные переговоры по завершению войны в Украине. Убедить его в этом может только слишком высокая цена продолжения военных действий. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время панельной дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе во вторник, 16 января.

«Что мы можем сделать, так это просто максимизировать вероятность того, что на каком-то этапе президент Путин поймет, что продолжение этой войны будет слишком высокой ценой. И тогда на каком-то этапе ему придется сесть и договариваться о каком-то справедливом и крепком мире, в котором Украина преобладает как суверенное независимое государство. И парадокс состоит в том, что если мы хотим, чтобы это произошло, мирное и справедливое завершение этой войны, путь к нему — больше оружия для Украины», — заявил генсек НАТО.

Столтенберг считает, что «чем более мы надежны в нашей военной поддержке, тем больше вероятность того, что дипломаты добьются успеха», потому что события за столом переговоров с дипломатами очень тесно связаны с ситуацией на поле боя.

«Нет никаких признаков того, что Путин планирует мир сейчас, но он это сделает, когда поймет, что мы не сдадимся, что у нас есть военная мощь, чтобы поддерживать Украину», — резюмировал он.

Напомним, Дуда сделал важное заявление по поводу членства Украины в НАТО.