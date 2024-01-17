Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Генсек НАТО назвал путь к миру в Украине

Генсек НАТО назвал путь к миру в Украине

Александр Панько
17.01.24 12:47
122
Генсек НАТО назвал путь к миру в Украине

Пока нет никаких признаков того, что президент РФ Владимир Путин планирует мирные переговоры по завершению войны в Украине. Убедить его в этом может только слишком высокая цена продолжения военных действий. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время панельной дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе во вторник, 16 января.

«Что мы можем сделать, так это просто максимизировать вероятность того, что на каком-то этапе президент Путин поймет, что продолжение этой войны будет слишком высокой ценой. И тогда на каком-то этапе ему придется сесть и договариваться о каком-то справедливом и крепком мире, в котором Украина преобладает как суверенное независимое государство. И парадокс состоит в том, что если мы хотим, чтобы это произошло, мирное и справедливое завершение этой войны, путь к нему — больше оружия для Украины», — заявил генсек НАТО.

Столтенберг считает, что «чем более мы надежны в нашей военной поддержке, тем больше вероятность того, что дипломаты добьются успеха», потому что события за столом переговоров с дипломатами очень тесно связаны с ситуацией на поле боя.

«Нет никаких признаков того, что Путин планирует мир сейчас, но он это сделает, когда поймет, что мы не сдадимся, что у нас есть военная мощь, чтобы поддерживать Украину», — резюмировал он.

Напомним, Дуда сделал важное заявление по поводу членства Украины в НАТО.

Тэги: мир, НАТО, Йенс Столтенберг, война в Украине

Комментарии

Статьи

17.01.24 10:49

Интервью Деркача: послание Банковой и свидетельство связей экс-нардепа с республиканской партией США?

Автор: Александр Панько

Дайджест

Интимные отношения в тюрьмах: Британия ужаснулись масштабам проблемы
15.01.24 22:31

Интимные отношения в тюрьмах: Британия ужаснулись масштабам проблемы

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Список Эпштейна: услугами педофила-сводника пользовались премьеры, президенты, звезды Голливуда, принц Эндрю и Стивен Хокинг
Список Эпштейна: услугами педофила-сводника пользовались премьеры, президенты, звезды Голливуда, принц Эндрю и Стивен Хокинг
Список Эпштейна: услугами педофила-сводника пользовались премьеры, президенты, звезды Голливуда, принц Эндрю и Стивен Хокинг
Список Эпштейна: услугами педофила-сводника пользовались премьеры, президенты, звезды Голливуда, принц Эндрю и Стивен Хокинг
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
17.01.24 13:48

Львовского преподавателя, который показывал порно студентам, суд оправдал

17.01.24 13:43

Денежные переводы из России в Турцию прекращены, — СМИ

17.01.24 13:32

Сериалы «Наследники» и «Симпсоны» получили премию «Эмми»

17.01.24 13:29

Макрон собрался в Украину, чтобы подписать соглашение о гарантиях безопасности

17.01.24 12:37

Стало известно, какие гибридные автомобили популярны у украинцев

17.01.24 12:29

Переменчивая погода озадачит украинцев

17.01.24 12:26

Украинцев предупредили о дефиците в энергосистеме

17.01.24 11:35

Франция передаст Украине еще 40 ракет SCALP

17.01.24 11:21

Жителей приграничных регионов на севере Украины призвали эвакуироваться

17.01.24 13:29

Макрон собрался в Украину, чтобы подписать соглашение о гарантиях безопасности

17.01.24 11:21

Жителей приграничных регионов на севере Украины призвали эвакуироваться

17.01.24 10:19

Путин признал, что пытается завоевать Украину

17.01.24 09:39

Польские перевозчики разблокировали три пункта пропуска на границе с Украиной

17.01.24 09:29

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 372 820 солдат

16.01.24 16:25

Депутаты приняли законопроект по Е-реестру военнообязанных

16.01.24 15:56

Трамп пообещал «очень быстро» завершить войну в Украине

16.01.24 15:25

Стало известно, когда Кабмин повторно внесет в Раду законопроект о мобилизации

16.01.24 14:44

Польские перевозчики согласились разблокировать границу с Украиной

16.01.24 13:51

Зеленский в Давосе получит послание от Байдена по стратегии в войне против России, — СМИ

10.01.24 14:23

Стало известно, превышен ли в Украине эпидпорог по гриппу и коронавирусу

11.01.24 19:40

Экс-замгенпрокурора Ольга Колинько была задушена?

12.01.24 17:35

У людей с отрицательным резус-фактором - инопланетная ДНК?

10.01.24 15:25

Шмыгаль рассказал, сколько всего укрытий насчитывается в Украине

11.01.24 13:44

Завтра в Украине снова ударит мороз

11.01.24 13:32

Законопроект о мобилизации вернут на доработку в Кабмин, — Арахамия

12.01.24 14:50

В Днепре задержали банду, держащую в рабстве полсотни человек

11.01.24 15:55

На Львовщине введен карантин из-за бешеной собаки

10.01.24 20:44

Ольга Колинько, которая вела дело Лазаренко, найдена мертвой

12.01.24 16:26

На выходных в Украине снова ударят морозы

Фото и Видео
Жителей приграничных регионов на севере Украины призвали эвакуироваться
Жителей приграничных регионов на севере Украины призвали эвакуироваться
Жителей приграничных регионов на севере Украины призвали эвакуироваться
Жителей приграничных регионов на севере Украины призвали эвакуироваться
Путин признал, что пытается завоевать Украину
Путин признал, что пытается завоевать Украину
Украинские врачи провели уникальную операцию крошечному ребенку
Украинские врачи провели уникальную операцию крошечному ребенку
В Нижнем Новгороде прорвало теплотрассу. Множество людей получили ожоги
В Нижнем Новгороде прорвало теплотрассу. Множество людей получили ожоги
Джек Дрейпер: с британским теннисистом произошел пикантный конфуз в Австралии
Джек Дрейпер: с британским теннисистом произошел пикантный конфуз в Австралии
Под Ростовом раздались взрывы на химпредприятии
Под Ростовом раздались взрывы на химпредприятии
В России заявили об «атаке дронов» на Воронеж. В городе ввели режим ЧП
В России заявили об «атаке дронов» на Воронеж. В городе ввели режим ЧП
В Турции перевернулся пассажирский автобус – погибло немало людей
В Турции перевернулся пассажирский автобус – погибло немало людей
В ГУР рассказали, решится ли Путин объявить новую мобилизацию до выборов
В ГУР рассказали, решится ли Путин объявить новую мобилизацию до выборов
Залужный подтвердил уничтожение двух редких вражеских самолетов
Залужный подтвердил уничтожение двух редких вражеских самолетов
fraza.com
Новости блогосферы
14.01.24 21:58

Третья мировая война начнется в конце 2024 года
11.01.24 18:31

Кто виноват и что делать?
25.12.23 11:16

Гривна пошла вниз
24.12.23 18:17

Запахло очень большими деньгами

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.