В Киев прибыл британский премьер Риши Сунак

Премьер-министр Британии Риши Сунак прибыл с визитом в Киев. Ожидается, что он встретится с лидером Украины Владимиром Зеленским и не только.

Как сообщало правительство Британии, во время своей поездки в Украину, Сунак объявит о новом пакете военной помощи. Британия предоставит 2,5 млрд фунтов стерлингов (3,19 млрд долларов) в 2024-2025 годах. В частности 200 млн фунтов стерлингов (255 млн долларов) буду потрачены на:

— разведывательные беспилотники;

— ударные беспилотники;

— морские дроны дальнего действия.

В том же числе Сунак объявит о предоставлении гарантий безопасности и подпишет с президентом Украины соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, которое предусматривает обмен разведданными, кибербезопасность, медицинскую и военную подготовку и оборонно-промышленное сотрудничество.

Среди прочего:

— премьер Великобритании встретится с украинскими спасателями и объявит о выделении дополнительного финансирования на гуманитарную поддержку;

— Великобритания выделит средства и ресурсы для изучения английского языка в Украине.

Напомним, Зеленский прибыл с визитом в Литву.