Россия увеличила производство боеприпасов в прошлом году, — Буданов

Увеличение количества производимых РФ боеприпасов наблюдается с конца лета 2023 года. Вместе с тем снижается и их качество. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов в интервью Le Monde.

«Если сравнивать с предыдущими годами, то с конца лета 2023 года наблюдаем увеличение количества производимых россией боеприпасов. Речь идет не о купленных за границей снарядах, а именно о производимых их промышленностью. В то же время отмечаем снижение их качества», — рассказал чиновник.

Он отметил, что причина российских ракетных ударов в конце 2023-го и начале 2024 года «очень банальна».

«Им хотелось как можно скорее объявить прошлый год победным и перейти к следующему», — пояснил начальник ГУР и добавил, что, несмотря на заявления россиян, «реальных военных успехов не было».

Однако он подчеркнул, что у российских ракет есть несколько недостатков, в частности, они часто промахиваются.

«Мы немедленно отправили им наш ответ. Целью были их военные объекты», — подытожил Буданов.

Напомним, в ЕС обещают выработать миллион снарядов для Украины до весны.