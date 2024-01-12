Сильнейшую футбольную сборную мира могут отстранить от международных турниров

Сборная Аргентины может лишиться международных турниров, пишет La Nacion. Все из-за указа нового президента страны о превращении всех футбольных клубов в общества с ограниченной ответственностью.

Аргентинская спортивная конфедерация опасается, что это может вызвать санкции со стороны КОНМЕБОЛ, если организация оценит документ от главы государства как вмешательство в деятельность спортивных организаций.

В таком случае КОНМЕБОЛ может дисквалифицировать Аргентину из правил и принципов ФИФА. Также «альбиселесте» могут получить бан и от МОК, что не позволит им выступить в Париже.

CAD заявляет, что президентский указ является неконституционным и пытается добиться его отмены.

Отметим, что сборная Аргентины является действующим чемпионом мира.

Напомним, Бразилия на несколько лет может остаться без международных футбольных турниров.