В ЕС обещают выработать миллион снарядов для Украины до весны

В Еврокомиссии считают, что в ЕС смогут выработать миллион боеприпасов для Украины до весны этого года, несмотря на то, что процесс затормозился. Об этом заявила пресс-секретарь Европейской комиссии по вопросам оборонной промышленности Йоханна Бернсель на брифинге в Брюсселе в четверг, 11 января.

«Европейская промышленность уже имеет производственные мощности, значительно превышающие миллион артиллерийских снарядов, и мы достигнем этой цели к весне», — сказала она.

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано отметил, что в рамках обязательств Евросоюза поставить Украине за год 1 млн снарядов, по данным на конец 2023 года, обеспечено менее половины этой цифры.

«Свыше 300 тысяч снарядов и 300 тысяч ракет стало возможным поставить из имеющихся запасов. И по мере наращивания контрактов (о закупках боеприпасов странами ЕС) будет больше состоявшихся поставок. Более 20 контрактов подписано из госзакупок, и, по данным на госзакупки, и, по данным на декабрь, эти контракты позволяли поставить не менее 180 тысяч снарядов», — сообщил Стано.

Напомним, Украина будет производить снаряды калибра 155 мм.