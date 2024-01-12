В Минобороны Британии рассказали подробности ночной атаки по хуситам в Йемене

Британские войска для нанесения ударов по хуситам применили четыре истребителя, которые запускали управляемые бомбы. Их также поддерживал самолет-заправщик. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Британии.

«Силы коалиции определили ключевые объекты, вовлеченные в атаки по военным и гражданским кораблям, и согласились провести тщательное скоординированный удар, чтобы уменьшить возможности хуситов нарушать международное право таким образом», — заявили в оборонном ведомстве.

Сообщается, что в ударе принимали участие четыре самолета Typhoon FGR4 ВВС Британии при поддержке танкера-дозаправщика «Вояджер». Известно, что самолеты использовали управляемые бомбы Paveway IV для нанесения точных ударов по двум объектам хуситов. Одной из них была площадка в Бани на северо-западе Йемена, которая использовалась для запуска разведывательных и ударных дронов.

«Другим местом, пораженным нашими самолетами, был аэродром в Эббсе. Разведка показала, что он использовался для запуска как крылатых ракет, так и беспилотников над Красным морем. Наши самолеты выявили и преследовали несколько ключевых целей на аэродроме», — заявили в министерстве обороны Британии.

Отмечается, что при планировании ударов особое внимание уделялось минимизации любых рисков для гражданского населения. Подробные результаты ударов оцениваются, но первые признаки свидетельствуют о том, что способность хуситов угрожать торговому судоходству подорвана.

Напомним, США и Великобритания нанесли удары по Йемену. Хуситы в ответ обстреляли американские корабли.