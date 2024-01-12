Еще 840 мертвых оккупантов: Генштаб назвал потери РФ за сутки

Потери России в войне на Украине по состоянию на утро пятницы, 12 января, составили 840 оккупантов. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 368 460 военных. Об этом свидетельствуют данные Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, опубликованные в Facebook.
Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 12.01.24 ориентировочно составляют:
— личного состава — около 368 460 (+840) человек ликвидировано;
— танков — 6060 (+10) ед;
— боевых бронированных машин — 11254 (+16) ед.;
— артиллерийских систем — 8710 (+11) ед.;
— РСЗО — 957 ед.;
— средств ПВО — 642 (+1) ед.;
-самолетов — 329 ед.;
— вертолетов — 324 ед.;
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 6836 (+1) ед.;
— крылатых ракет — 1806 ед.;
— кораблей/катеров — 23 ед.;
— подводных лодок — 1 ед.;
— автомобильной техники и автоцистерн — 11612 (+16) ед;
— специальной техники — 1339 (+2) ед.
Напомним, в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ погибли более 10 200 мирных жителей, более 19 300 человек получили ранения.