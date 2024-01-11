Экс-замгенпрокурора Ольга Колинько была задушена?

Бывшая замгенпрокурора Ольга Колинько скончалась еще 2 месяца назад — в ноябре. А ее дочь — около 3 недель назад, в декабре. Об этом со ссылкой на предварительные данные полиции сообщают СМИ.

Их нашли в своих квартирах по соседству. При том, как отметила представитель Нацполиции Елена Бережная, обе квартиры были закрыты изнутри, а у матери и дочери не обнаружили признаков насильственной смерти.

При этом источники СМИ сообщают, что по результатам вскрытия в теле Ольги Колинько был установлен перелом хрящей гортани, который мог быть вызван удушением. Вскрытие ее дочери еще проводится.

При этом Колинько долгое время болела и не выходила из дома. Нашли ее случайно, когда по стояку соседям начала течь вода. В быту ей помогала дочь.

Напомним, что в свое время Ольга Колинько была одним из главных следователей по делу бывшего премьер-министра Павла Лазаренко. В 2008 году был найден убитым ее отец.