В России создатель вакцины Спутник V умер от пневмонии

В России умер один из основных создателей вакцины против коронавируса Спутник V Борис Народицкий. Об этом в четверг, 11 января, сообщил телеканал RTVI со ссылкой на главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолия Альтштейна.

«Умер главный создатель вакцины Спутник V, мой друг, профессор Борис Савелиевич Народицкий», — рассказал Альтштейн.

Вирусолог не уточнил причину смерти Народицкого. Ученому было 82 года.

Вместе с тем, Telegram-канал SHOT сообщил, что причиной смерти Народицкого стала пневмония на фоне тяжелой травмы, полученной два года назад.

«В 2021 году Народицкий при падении сломал один из шейных позвонков, с тех пор он был сильно ограничен в движении, страдал острой болью и принимал различные препараты. Последние полтора месяца ученый провел в Боткинской больнице в тяжелом состоянии, у него развилась пневмония. Организм не справился. Вчера вирусолог умер», — говорится в сообщении.

Борис Народицкий — доктор биологических наук, профессор. С 2002 работал в Центре им. Гамалеи. Народицкий являлся отцом-основателем векторной платформы аденовируса человека, на основе которой была создана вакцина Спутник V.

Напомним, на 71-м году жизни умер народный артист Украины Виталий Билоножко.