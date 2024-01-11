В очередях на украинско-польской границе стоят 1900 грузовиков

На границе Украины и Польши на 11 января в очередях стоят 1 900 грузовиков, продолжается блокировка направлений трех пунктов пропуска. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает Укринфом.

«Продолжается блокировка направлений пунктов пропуска Рава-Русская — Гребенное, Краковец — Корчева, Ягодин — Дорогуск. По информации польских пограничников, по состоянию на утро 1000 грузовиков находятся в очередях на этих трех направлениях в сторону Украины», — отметил Демченко.

По его словам, в направлении пункта пропуска Шегини — Медика ожидают 900 грузовиков. После разблокировки движение грузовиков на этом направлении стало более интенсивным, однако очереди остаются.

Как рассказал Демченко, на других участках границ движения для грузовиков не блокируется. Очередь остается на территории Словакии в сторону Украины в направлении пункта пропуска Ужгород. На утро сегодня ожидало проезда 400 грузовиков.

Очередь из грузовиков на территории Венгрии в направлении пункта пропуска Тиса составляет 250 грузовиков.

Напомним, Туск пообещал решить вопрос деблокады границы.