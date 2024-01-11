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Новости > НАПК составило протокол на Шмыгаля

НАПК составило протокол на Шмыгаля

Агата Кловская
11.01.24 14:43
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НАПК составило протокол на Шмыгаля

Глава Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков составил протокол относительно премьер-министра Дениса Шмыгаля. Об этом ведомство сообщило в четверг, 11 января.

«Руководитель правительства, предварительно рассмотрев сообщение о коррупции от обличителя, а именно работника Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), дал поручение соответствующим должностным лицам проработать такое сообщение и по результатам проинформировать заявителя и Кабинет Министров. При этом среди должностных лиц, которым было поручено рассмотреть сообщение, отмечено и председателя КРАИЛ Ивана Рудого, о противоправных действиях которого и сообщалось», — говорится в сообщении.

Указано, что после этого должностное лицо приняло решение о нарушении дисциплинарного производства в отношении обличителя.

«Однако, согласно законодательству, обличитель не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности или подвергнут со стороны его руководителя или работодателя другим негативным мерам влияния. Установив факт таких действий, НАПК составило протокол в отношении председателя КРАИЛ 5 января 2024 года», — заявили в ведомстве.

Как отмечено, таким образом премьер совершил административное правонарушение, поскольку незаконно разгласил информацию о разоблачителе, которая стала ему известна в связи с исполнением служебных обязанностей.

НАПК пригласило премьер-министра для ознакомления с протоколом на 10 января, но он не явился в указанный срок и не сообщил о причинах неявки.

«Поэтому НАПК направило протокол для рассмотрения в суд по месту совершения правонарушения. Если суд признает Дениса Шмыгаля виновным в совершении административного правонарушения, то на должностное лицо будет наложен штраф с лишением права занимать определенные должности на один год, что будет основанием для внесения сведений о нем в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения», — добавили в НАПК.

В свою очередь, пресс-секретарь премьер-министра Ольга Курышко заявила, что Шмыгаль не разглашал ни одной информации о разоблачителе.

По ее словам, в сентябре на правительственный портал в соответствии с законом Украины «Об обращениях граждан» поступило обращение работников КРАИЛ о неудовлетворении работой руководителя комиссии. Это обращение не являлось сообщением о коррупционных правонарушениях и не содержало какой-либо информации о возможных фактах коррупционных действий.

«В связи с этим обращение рассматривалось, и резолюция премьер-министра Украины готовилась Секретариатом Кабинета Министров именно как к обращению граждан. О чем было сообщено заявителям. Заявления руководителя НАПК, что премьер-министр якобы разгласил информацию о разоблачителе, считаем очередной манипуляцией накануне истечения срока полномочий г-на Новикова», — отметила Курышко.

Напомним, Шмыгаль рассказал, сколько всего укрытий насчитывается в Украине.

Тэги: протокол, НАПК, Денис Шмыгаль

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