Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Завтра в Украине снова ударит мороз

Завтра в Украине снова ударит мороз

Агата Кловская
11.01.24 13:44
81
Завтра в Украине снова ударит мороз

Завтра снова ударит мороз, причем по всей территории Украины. При этом, холоднее всего будет в четырех областях. Такой прогноз дала синоптик Наталка Диденко в Facebook.

«Если сегодня кому холодно, то это ему так кажется. Потому что похолодание ожидается в Украине 12 января. Температура воздуха снизится до −7....-12 градусов, на Сумщине, Харьковщине, Черниговщине и Полтавщине до −14 градусов», — рассказала она.

Кроме того, в ближайшую ночь снег пройдет в западных областях, центральной части, на юге и востоке.

«На севере будет ночью сухо. А вот днем в пятницу вся территория Украины будет принадлежать области повышенного атмосферного давления — без осадков», — констатировала синоптик, добавив, что на дорогах будет скользко, а ветер будет с северо-запада, умеренный, но порывистый.

В Киеве 12 января предполагается сухая погода с порывистым северо-западным ветром. Идет похолодание — и ночью, и днем ожидается −7...-12 градусов.

Напомним, украинцев предупредили об очередной волне морозов.

Тэги: общество, погода, мороз, новости Украины

Комментарии

Статьи

11.01.24 11:27

Хаос в Эквадоре: мафия против власти <обновляется онлайн>

Автор: Александр Панько

Дайджест

Дмитрий Назаренко, Кирилл Тимошенко и большие деньжата: журналисты вскрыли коррупционную схему
09.01.24 20:47

Дмитрий Назаренко, Кирилл Тимошенко и большие деньжата: журналисты вскрыли коррупционную схему

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Список Эпштейна: услугами педофила-сводника пользовались премьеры, президенты, звезды Голливуда, принц Эндрю и Стивен Хокинг
Список Эпштейна: услугами педофила-сводника пользовались премьеры, президенты, звезды Голливуда, принц Эндрю и Стивен Хокинг
Список Эпштейна: услугами педофила-сводника пользовались премьеры, президенты, звезды Голливуда, принц Эндрю и Стивен Хокинг
Список Эпштейна: услугами педофила-сводника пользовались премьеры, президенты, звезды Голливуда, принц Эндрю и Стивен Хокинг
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
11.01.24 14:21

Путин назвал причину роста цен на яйца в РФ

11.01.24 13:32

Законопроект о мобилизации вернут на доработку в Кабмин, — Арахамия

11.01.24 12:52

Залужный рассказал о ситуации на фронте после поездки под Купянск

11.01.24 12:40

Приднестровье заявило о «стрельбе» на границе с Украиной

11.01.24 12:16

Не в приоритете: Путин заявил о нехватке денег на ремонт детсадов

11.01.24 11:54

В ГУР назвали число оккупантов в Украине

11.01.24 11:31

В Минэнерго сообщили о ситуации с отключениями

11.01.24 11:28

США хотят увидеть план Зеленского

11.01.24 11:22

Больной раком глава Пентагона управляет армией из больницы

11.01.24 13:32

Законопроект о мобилизации вернут на доработку в Кабмин, — Арахамия

11.01.24 11:13

Хаос в Эквадоре идёт на спад

11.01.24 11:11

США готовы передать Украине $300 млрд активов РФ, но есть нюанс

11.01.24 10:21

За сутки ВСУ ликвидировали еще 830 оккупантов

10.01.24 20:44

Ольга Колинько, которая вела дело Лазаренко, найдена мертвой

10.01.24 15:51

Зеленский предложил всем вместе «закончить Путина»

10.01.24 14:23

Стало известно, превышен ли в Украине эпидпорог по гриппу и коронавирусу

10.01.24 13:27

ВРУ завтра рассмотрит законопроект о мобилизации

10.01.24 10:47

В ООН озвучили число украинцев, нуждающихся в гумпомощи

10.01.24 10:34

Зимнее наступление Путина провалилось, — Bild

07.01.24 12:57

Есть не подтвержденная информация, что в Белой Церкви парень якобы скончался от побоев сотрудников ТЦК, - депутат Шевченко

05.01.24 12:26

В прошлом году в Украине резко вырос спрос на грузовики и спецавтомобили

05.01.24 11:12

Синоптики предупредили украинцев о приближении аномальных морозов

05.01.24 09:57

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 363 070 солдат

05.01.24 12:37

Один из фаворитов президентской гонки в США наехал на Байдена из-за Украины

05.01.24 12:19

Россия готовит новое наступление на Харьковщине, — СМИ

05.01.24 10:17

В мировой экономике происходит кое-что нехорошее

05.01.24 11:37

Международные резервы Украины существенно выросли в прошлом году

05.01.24 10:11

В ООН дали оценку экономике Украины

09.01.24 17:39

Дмитрий Назаренко «намутил» деньжат и спокойно ушел с поста замглавы КОВА, - СМИ

Фото и Видео
Залужный рассказал о ситуации на фронте после поездки под Купянск
Залужный рассказал о ситуации на фронте после поездки под Купянск
Залужный рассказал о ситуации на фронте после поездки под Купянск
Залужный рассказал о ситуации на фронте после поездки под Купянск
В Харькове строят подземную школу
В Харькове строят подземную школу
Блогер рассказала сколько стоит еда и как выглядит отдых в Северной Корее
Блогер рассказала сколько стоит еда и как выглядит отдых в Северной Корее
Как снизить давление за несколько минут
Как снизить давление за несколько минут
Партизаны фиксируют активную подготовку россиян к обороне Крыма
Партизаны фиксируют активную подготовку россиян к обороне Крыма
Украинские хакеры оставили часть Москвы без интернета и ТВ
Украинские хакеры оставили часть Москвы без интернета и ТВ
В Иране взорвались 16 кораблей, перевозивших оружие для йеменских хуситов, — соцсети
В Иране взорвались 16 кораблей, перевозивших оружие для йеменских хуситов, — соцсети
Погиб пилот МиГ-29 с позывным Blue Helmet, - соцсети
Погиб пилот МиГ-29 с позывным Blue Helmet, - соцсети
В Киеве прорвало канализацию, улицы затопило фекалиями
В Киеве прорвало канализацию, улицы затопило фекалиями
В МВД рассказали о последствиях ночной атаки на Украину
В МВД рассказали о последствиях ночной атаки на Украину
fraza.com
Новости блогосферы
25.12.23 11:16

Гривна пошла вниз
24.12.23 18:17

Запахло очень большими деньгами
18.11.23 12:30

Архитектурное убожество современного Киева
19.09.23 20:05

Страшная дилемма мобилизации по-украински

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.