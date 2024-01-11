Завтра в Украине снова ударит мороз

Завтра снова ударит мороз, причем по всей территории Украины. При этом, холоднее всего будет в четырех областях. Такой прогноз дала синоптик Наталка Диденко в Facebook.

«Если сегодня кому холодно, то это ему так кажется. Потому что похолодание ожидается в Украине 12 января. Температура воздуха снизится до −7....-12 градусов, на Сумщине, Харьковщине, Черниговщине и Полтавщине до −14 градусов», — рассказала она.

Кроме того, в ближайшую ночь снег пройдет в западных областях, центральной части, на юге и востоке.

«На севере будет ночью сухо. А вот днем в пятницу вся территория Украины будет принадлежать области повышенного атмосферного давления — без осадков», — констатировала синоптик, добавив, что на дорогах будет скользко, а ветер будет с северо-запада, умеренный, но порывистый.

В Киеве 12 января предполагается сухая погода с порывистым северо-западным ветром. Идет похолодание — и ночью, и днем ожидается −7...-12 градусов.

Напомним, украинцев предупредили об очередной волне морозов.