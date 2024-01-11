Законопроект о мобилизации вернут на доработку в Кабмин, — Арахамия

Законопроект по изменению правил мобилизации, военного учета и службы, которое правительство внесло в Верховную Раду, вернут обратно на доработку. Об этом сообщает Telegram-канал главы фракции «Слуга Народа» Давида Арахамии.

По его словам, сегодня состоялось закрытое совещание с военным командованием и заседание Согласительного совета в закрытом режиме. Там присутствовали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генерального штаба Сергей Шаптала, министр обороны Рустем Умеров, руководство Верховной Рады, главы фракций и комитетов.

«Главный вопрос — законопроект № 10378 по усовершенствованию мобилизации, военного учета и прохождению военной службы», — написал Арахамия.

Он напомнил, что обсуждение документа проходило в Комитете по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки в закрытом режиме, с соблюдением требований законодательства по работе с секретной информацией.

«Было много дискуссий. Мы понимаем запрос военного командования и готовы идти навстречу. Но не все нормы могут быть поддержаны. Какие-то положения прямо нарушают права человека, какие-то не оптимально сформулированы. Об этом открыто сказали военному командованию», — сообщил Арахамия.

Он добавил, что все политсилы поняли и поддерживают необходимость мобилизации.

«По результатам совещания, законопроект возвращается инициатору. Одновременно передаем предложения наработанные на комитете и в рабочих группах», — резюмировал глава фракции «Слуга Народа».

Напомним, украинцам рассказали, как обстоят дела с мобилизацией сегодня.