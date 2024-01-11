Не в приоритете: Путин заявил о нехватке денег на ремонт детсадов

Ремонт детских садов сейчас не входит в приоритеты властей России, и деньги на такие меры в бюджете не предусмотрены. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с жителями Чукотки 10 января, передает The Moscow Times.

О том, есть ли возможность профинансировать ремонт детских садов, главу Кремля спросила одна из участниц мероприятия. Она рассказала, что в региональном бюджете денег на это не хватает. «Денег не хватает всегда», — ответил ей Путин.

Президент страны-агрессора подчеркнул, что при решении вопросов следует исходить из «соображений приоритетов наибольшей важности здесь и сейчас». К таким, по словам Путина, относится ремонт школ — соответствующая программа должна охватить 13 тысяч образовательных учреждений по всей России. Финансировать одновременно модернизацию детских садов власти не планируют.

«Это следующий этап, на мой взгляд», — добавил он.

В 2024 году федеральный бюджет планирует потратить 230,8 млрд руб. в рамках российского нацпроекта Образование. При этом затраты на федпроект Современная школа будут урезаны на 5%, на федпроект Успех каждого ребенка — на 8%, на федпроект Цифровая образовательная среда — на 15%.

Сокращения финансирования проекта Патриотическое воспитание не будет: на него выделяется 45,8 млрд рублей — в девять раз больше, чем в довоенном 2021 году.

Основным приоритетом правительства, согласно закону о бюджете РФ, станут армия и силовые структуры: на них будет израсходовано суммарно 14,1 трлн руб., или 38% бюджета — рекордная доля со времен СССР.

Напомним, Зеленский предложил всем вместе «закончить Путина».