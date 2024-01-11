В ГУР назвали число оккупантов в Украине

По данным украинской разведки, на территории Украины находится около 462 тысяч российских захватчиков. Об этом в среду, 10 января, сообщил заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий в подкасте (не)Безопасная страна для УП.

Он уточнил, речь идет о сухопутной группировке войск Российской Федерации.

Скибицкий отметил, что укомплектованность вражеских подразделений составляет 92-95%.

«Были моменты, когда укомплектованность снижалась до 89-90%, но за счет продолжения мобилизации им удается поддерживать эту группировку именно на таком уровне 92-95%», — сказал представитель ГУР.

Разведчик подчеркнул, что это не единственные вражеские силы на территории нашего государства. По его словам, на временно оккупированных территориях Украины находится еще 35 тысяч представителей Росгвардии.

Напомним, за сутки ВСУ ликвидировали еще 830 оккупантов.